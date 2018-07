Köln (SID) - Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF werden 2014 keine Live-Bilder aus Wimbledon zeigen. Dieter Gruschwitz, Leiter der Hauptredaktion Sport im ZDF, bestätigte auf SID-Anfrage eine entsprechende Meldung des Wirtschaftsmagazins Sponsors. "Die ARD und das ZDF haben sich mit einem kleinen Rechtepaket beworben, sind aber beim Vermarkter IMG damit gescheitert", sagte Gruschwitz.

Bisher hatte der Pay-TV-Sender Sky die exklusiven Übertragungsrechte für die All England Championships, der Vertrag lief allerdings 2013 aus, so dass sich auch die ARD und das ZDF bewerben konnten. Schon im Sommer hatte sich die ARD kurzfristig um eine Live-Übertragung des Finales zwischen Sabine Lisicki (Berlin) und Marion Bartoli (Frankreich) beworben, war aber bei Sky abgeblitzt.

Laut Sponsors sollen die Verhandlungen zwischen Sky und IMG noch laufen. Allerdings dränge der Veranstalter All England Lawn Tennis and Croquet Club, der bei der Vergabe ein Mitspracherecht besitzt, darauf, dass sich eine Situation wie in diesem Jahr, als das erste Frauen-Endspiel mit deutscher Beteiligung seit 1999 nicht im Free-TV zu sehen war, nicht wiederholt.