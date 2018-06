Ankara (AFP) Die türkische Regierung will die Dauer der Wehrpflicht von derzeit 15 auf zwölf Monate herabsetzen und einen entsprechenden Gesetzentwurf einreichen. Das teilte Vizeregierungschef Bülent Arinc am Montagabend im Anschluss an eine Kabinettssitzung mit. Die Regelung solle am 1. Januar 2014 in Kraft treten und rückwirkend gelten. Das bedeute, sie gelte für alle, die im Januar zwölf Monate Wehrdienst geleistet hätten. Davon betroffen seien 70.000 Wehrpflichtige.

