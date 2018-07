Den Haag (AFP) Drei Tage nach ihrer Ernennung ist die UN-Sonderkoordinatorin für die Vernichtung der syrischen Chemiewaffen in Damaskus eingetroffen. Die Niederländerin Sigrid Kaag sei vor Ort angekommen, gab die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) am Montag in einer kurzen Mitteilung bekannt. Kaag leitet die gemeinsame Mission von UNO und OPCW, die bis Mitte kommenden Jahres das Giftgasarsenal des syrischen Machthabers Baschar al-Assad zerstören soll.

