New York (AFP) Nach der Absage der Präsidentenwahl auf den Malediven hat UN-Generalsekretär Ban Ki Moon eine rasche Neuansetzung gefordert. Ban sei "zutiefst besorgt" über die Verzögerung des Wahlprozesses, sagte sein Sprecher Martin Nesirky am Montag. Die erste Runde der Präsidentschaftswahl müsse "so bald wie möglich" stattfinden, damit der neue Präsident entsprechend der verfassungsmäßigen Frist am 11. November sein Amt antreten könne.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.