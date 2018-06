Washington (AFP) Nach der Legalisierung der Homoehe in New Jersey haben in dem US-Bundesstaat am Montag die ersten gleichgeschlechtlichen Paare geheiratet. In der Stadt Newark öffnete Bürgermeister Cory Booker mitten in der Nacht das Rathaus und nahm mehrere Trauungen vor. "Es ist nach Mitternacht, und bei der Ehe gilt in New Jersey fortan die Gleichheit", sagte der demokratische Politiker, der vergangene Woche bei einer Nachwahl einen der beiden Senatssitze des Ostküstenstaates gewonnen hatte.

