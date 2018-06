Washington (AFP) Nach Berichten über das Ausspähen französischer Bürger durch den US-Geheimdienst NSA hat US-Präsident Barack Obama seinen französischen Kollegen François Hollande angerufen. Wie das Weiße Haus am Montag in Washington mitteilte, sprachen die beiden Staatschefs über die in der französischen Presse verbreiteten Enthüllungen, wonach die NSA Millionen Telefonverbindungen in Frankreich abhörte. Einige Aktivitäten seien von der Presse "verzerrt" dargestellt worden, erklärte das Weiße Haus. Andere Darstellungen würden dagegen "bei unseren Freunden und Verbündeten legitime Fragen darüber aufwerfen", auf welche Weise die Überwachung stattfinde.

