Washington (AFP) Nach der vorläufigen Beilegung der Haushaltskrise in den USA kämpfen die Republikaner mit massiven Imageproblemen. Laut einer am Montag veröffentlichten Umfrage des Nachrichtensenders CNN halten es 54 Prozent der Befragten für eine schlechte Sache, dass die Republikaner das Repräsentantenhaus kontrollieren. Das seien elf Prozentpunkte mehr als Ende vergangenen Jahres, als die Partei bei den Parlamentswahlen ihre Mehrheit in der Kongresskammer verteidigen konnte. Nur 38 Prozent begrüßen demnach die republikanische Dominanz im Repräsentantenhaus.

