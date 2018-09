Washington (AFP) Die US-Regierung will die auf Eis liegende Anti-Terror-Hilfe für Pakistan wieder aufnehmen. Das Außenministerium habe den Kongress um Zustimmung dafür ersucht, teilte eine Außenamtssprecherin am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP in Washington mit. Es gehe um Zahlungen von gut 300 Millionen Dollar (219 Millionen Euro) jährlich.

