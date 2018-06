Lithgow (Australien) (AFP) Im Kampf gegen die Buschbrände in Australien haben Feuerwehrleute am Dienstag bewusst zwei außer Kontrolle geraten Riesenfeuer miteinander vereint. Die beiden Brände seien unter der Aufsicht der Feuerwehr zusammengelegt worden, sagte der Feuerwehrchef des Bundesstaates New South Wales, Shane Fitzsimmons. Demnach soll das zwischen den beiden Bränden liegende Buschwerk gezielt herunterbrennen, damit die Flammen sich nicht unkontrolliert in andere Richtungen ausbreiten und mit umliegenden Feuern vereinen können.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.