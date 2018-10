La Paz (AFP) Bei Kämpfen zwischen Sicherheitskräften und Drogenschmugglern in Bolivien sind vier Menschen getötet und 14 weitere verletzt worden. Wie Innenminister Carlos Romero am Montag mitteilte, stieß eine Einheit von Soldaten und Polizisten, die gegen illegale Koka-Pflanzungen vorging, am Samstag im Ort Apolo in der nördlichen Region Franz Tamayo auf die bewaffneten Drogenhändler. Dabei seien acht Menschen von den Schmugglern als Geiseln genommen und verschleppt worden. Zwei davon seien später tot aufgefunden worden.

