Bandar Seri Begawan (AFP) In einem von Menschenrechtsorganisationen kritisierten Schritt hat das Sultanat Brunei am Dienstag das scharfe Strafrecht der islamischen Scharia eingeführt. Sultan Hassanal Bolkiah sagte in einer Rede, die neue Rechtsprechung trete in den kommenden sechs Monaten Schritt für Schritt in Kraft. Nach der Scharia, die in dem ostasiatischen Staat nur für Muslime gilt, sind demnach künftig auch Steinigungen möglich.

