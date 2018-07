Peking (AFP) Der hartnäckige Smog im Nordosten Chinas macht den Menschen weiter zu schaffen. In der Millionenstadt Harbin blieben am Dienstag den dritten Tag in Folge Schulen und der Flughafen geschlossen. Die Straßen der Stadt, die für ihr Eis- und Schneeskulpturenfestival berühmt ist, waren weiter in dichte Rauchwolken gehüllt, so dass der Verkehr stellenweise still stand. Die Sicht betrug teilweise weniger als 50 Meter.

