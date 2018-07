San Francisco (dpa) - Apple will die Spitzenposition im Tablet- Markt mit einer neuen iPad-Generation verteidigen. Das große Modell wurde deutlich dünner, leichter und leistungsstärker. Deshalb bekam es den neuen Beinamen iPad Air. Äußerlich wurde das große Modell mit schmalen Seitenrändern an das Design des kleineren iPad mini angepasst. Es ist jetzt nur noch 7,5 Millimeter dick und 500 Gramm schwer. Der Preis beginnt in Deutschland wie bisher bei 479 Euro. Der Marktstart ist am 1. November. Und noch eine Neuerung teilte Apple mit: Das Betriebssystem für Mac-Computer ist jetzt kostenlos.

