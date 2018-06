Berlin (AFP) Die Bundesländer im Süden und Südosten Deutschlands haben einer Studie zufolge weiterhin die leistungsfähigsten Bildungssysteme. Sachsen schnitt in dem am Dienstag veröffentlichten Bildungsmonitor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) erneut am besten ab, es folgten Thüringen, Bayern und Baden-Württemberg. Andere Bundesländer wie etwa Hamburg holten deutlich auf.

