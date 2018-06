Frankfurt/Main (SID) - Bundestrainerin Silvia Neid rechnet in den beiden WM-Qualifikationsspielen am Samstag gegen Gastgeber Slowenien in Koper (15.45 Uhr/ARD) und am 30. November in Frankfurt (18.00 Uhr/ARD) mit dem Einsatz von Weltklasse-Torhüterin Nadine Angerer.

Europas Fußballerin des Jahres reiste am Dienstag aus ihrer neuen Wahlheimat Australien zum Treffpunkt der Nationalmannschaft in Frankfurt an. "Wenn es ihr nach den Strapazen gut geht, dann wird Nadine auch spielen", sagte Neid über die EM-Heldin, die im Finale gegen Norwegen (1:0) mit zwei parierten Elfmetern Geschichte geschrieben hatte.

Allerdings schloss Neid nicht aus, dass Angerer bei den letzten WM-Qualifikationsspielen in diesem Jahr in der Slowakei (23. November) und in Kroatien (27. November) fehlen wird. "Wir werden uns darüber unterhalten, wie Nadine die Reisestrapazen verkraftet", erklärte Neid: "Wenn es zu anstregend ist, wird sie im November nicht kommen."

Angerer, die derzeit beim australischen Klub Brisbane Roar unter Vertrag steht, ist aber optimistisch: "Das ist natürlich sauanstrengend, aber man kann sich darauf einstellen", hatte die 34-Jährige jüngst dem SID gesagt.

Neid nimmt in den anstehenden Duellen mit Slowenien und Kroatien die haushohe Favoritenrolle an, mahnt aber dennoch: "Das sind immer schwere Spiele. Wir müssen konzentriert sein und die nötige Spielintelligenz zeigen. Natürlich wollen wir sechs Punkte aus den beiden Spielen", sagte Neid und forderte für die Trainingseinheiten "Spielfreude" ein.

Mittelfeldspielerin Nadine Keßler wird definitiv für die Partie in Koper ausfallen. Die 25-Jährige vom Triple-Gewinner VfL Wolfsburg laboriert derzeit noch an einer Innenbanddehnung und einer Kapselzerrung im rechten Knie. Allerdings besteht Hoffnung, dass Keßler im zweiten Spiel zur Verfügung steht. "Wenn Nadine guter Dinge ist, kann sie danach dazukommen. Das müssen die Ärzte und Physios entscheiden. Man wird sehen", sagte Neid.

Der Europameister war Ende September mit einem 9:0-Kantersieg gegen Russland in die Qualifikation für die WM-Endrunde 2015 in Kanada gestartet.