London (AFP) Der Londoner Promi-Fotograf Jason Bell, der schon Fußball-Rüpel Wayne Rooney und US-Rapper Eminem vor der Linse hatte, wird das offizielle Tauffoto des britischen Prinzen George machen. Prinz William und seine Frau Catherine hätten Bell engagiert, teilte das Königshaus am Dienstag mit. George, der am 22. Juli zur Welt kam, soll am Mittwoch in der königlichen Kapelle des St. James-Palastes getauft werden.

