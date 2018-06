Köln (SID) - Mit großen Personalsorgen starten die deutschen Handballerinnen in die EM-Qualifikation. Bundestrainer Heine Jensen muss in den Spielen gegen Rekord-Weltmeister Russland am Mittwoch in Trier und am Sonntag in Astrachan sechs Leistungsträgerinnen ersetzen. "Die ohnehin schwere Aufgabe gegen Russland wird jetzt noch kniffliger, aber ich vertraue natürlich weiter auf unser Team. Wir müssen jetzt noch enger zusammenrücken und alles geben, um gegen einen sehr starken Gegner zu punkten", sagte Jensen.

Der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) stehen Anne Müller (Innenbandriss), Anne Hubinger, Nadja Nadgornaja, Kim Naidzinavicius (alle Handbruch) sowie Torfrau Katja Schülke und Isabell Klein (beide schwanger) nicht zur Verfügung. Aus dem erweiterten Kader fehlen zudem Luisa Schulze (Nabelbruch) und Lone Fischer (Kreuzbandriss).

In der Qualifikation für die EM im kommenden Jahr in Kroatien und Ungarn trifft das DHB-Team zudem auf Mazedonien (11./12. und 14./15. Juni 2014). Um das Ticket für die EURO zu lösen, muss die deutsche Auswahl zumindest Platz zwei belegen. Die Spiele gegen Russland dienen zudem als Vorbereitung auf die WM im Dezember in Serbien.