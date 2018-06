San Francisco (dpa) - Wieder Schüsse an einer Schule in den USA: Ein 45-jähriger Lehrer ist kurz vor Unterrichtsbeginn im US-Staat Nevada getötet worden. Der mutmaßliche Schütze, ein Schüler im Teenageralter, war mit einer Waffe auf dem Schulgelände unterwegs. Das teilten die Behörden mit. Nach Medienberichten nahm er sich dort nach der Bluttat das Leben. Über ein mögliches Motiv wurde zunächst nichts bekannt. Zwei 12-jährige Schüler wurden mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand wurde mehrere Stunden nach dem Vorfall als "stabil" eingestuft.

