Tripolis (AFP) Eine Gruppe von Invaliden aus dem libyschen Bürgerkrieg hat am Dienstag das Parlamentsgebäude in Tripolis gestürmt und dort Zerstörungen angerichtet. "Sie sind in den Kongresssaal eingedrungen und haben Inventar zertrümmert", sagte der Abgeordnete Mohammed al-Chalil al-Sarruk der Nachrichtenagentur AFP. Zwar sei das Gebäude leer gewesen, dennoch beklagte der Parlamentarier "einen neuen Angriff auf eine staatliche Institution".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.