Berlin (dpa) - Drei von vier jungen Menschen in Deutschland finden, dass sie zu viel Zeit im Netz verbringen. Das besagt eine Studie des Allensbach-Instituts, die auf dem Medienkongress "Publishers' Summit" in Berlin vorgestellt wurde. Auftraggeber ist der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger. Demnach schätzt mehr als ein Drittel der Befragten aller Altersgruppen ab 16 Jahren die eigene Internetnutzung als zu hoch ein. In der Gruppe der 16- bis 29-Jährigen waren es sogar 73 Prozent der Befragten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.