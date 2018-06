Dortmund gewinnt bei Arsenal - Schalke unterliegt Chelsea

Berlin (dpa) - Borussia Dortmund hat im Kampf um das Weiterkommen in der Champions League einen wichtigen Auswärtssieg beim FC Arsenal gefeiert. Der Fußball-Bundesligist gewann am Dienstag dank eines Treffers von Robert Lewandowski in der 82. Minute mit 2:1 (1:1) bei den Londonern um Neuzugang Mesut Özil. Henrich Mchitarjan (16.) hatte den BVB in Führung gebracht, Olivier Giroud (41.) glich für die Gastgeber aus. Für den FC Schalke 04 setzte es dagegen die erste Niederlage in der Königsklasse. Die Gelsenkirchener unterlagen dem FC Chelsea daheim mit 0:3 (0:1). Für die Londoner traf Fernando Torres (5./69.) doppelt, Eden Hazard (87.) stellte den Endstand her.

Tennis-WM: Auftakt-Niederlage für Angelique Kerber

Istanbul (dpa) - Angelique Kerber hat erwartungsgemäß ihr Auftaktspiel bei der Tennis-WM in Istanbul verloren. Die Kielerin unterlag der Titelverteidigerin Serena Williams aus den USA am Dienstag mit 3:6, 1:6. In dem ersten Match der Roten Gruppe hatte Kerber in den 64 Minuten Spielzeit keine Chance gegen die Weltranglistenerste. Ihre weiteren Gruppen-Gegnerinnen sind Agnieszka Radwanska aus Polen und Petra Kvitova aus Tschechien. Im ersten Spiel der mit sechs Millionen Dollar dotierten WM hatte sich die Weißrussin Victoria Asarenka in der Weißen Gruppe mit 7:6 (7:4), 6:2 gegen die Italienerin Sara Errani durchgesetzt.

VfB Friedrichshafen verliert Champions-League-Auftakt

Roeselare (dpa) - Volleyball-Bundesligist VfB Friedrichshafen ist mit einer Niederlage in die Champions-League-Saison gestartet. Mit Nationalspieler Max Günthör verlor der deutsche Vizemeister am Dienstag in der Gruppe G gegen den belgischen Champion Knack Roeselare 1:3 (25:20,29:31,17:25,23:25). Die weiteren Gegner Zaksa Kedzierzyn-Kozle und Galatasaray Istanbul treffen am Mittwoch aufeinander. Der Gruppenerste ist direkt für die erste Playoff-Runde der besten zwölf Mannschaften im Januar qualifiziert. Auch die fünf besten Gruppenzweiten dürfen teilnehmen.

Gewichtheber-Junior Chen vor Olympiasieger Kim

Breslau (dpa) - Nachwuchsathlet Chen Lijun hat bei den Weltmeisterschaften der Gewichtheber in Breslau Olympiasieger Kim Un Guk aus Nordkorea den Titel weggeschnappt. Der 20 Jahre alte Chinese brachte am Dienstag in der 62-Kilo-Kategorie 321 Kilogramm in die Zweikampfwertung und überbot den nordkoreanischen Weltrekordhalter um ein Kilo. Dritter wurde der Kolumbianer Oscar Figueroa Mosquera (316 kg), der das Stoßen (177 kg) gewann. Gold im Reißen ging an Kim (150 kg). Deutsche Teilnehmer waren nicht am Start.