München (dpa) - Eine Zeugin will Beate Zschäpe vor dem Mord an Ismail Yasar 2005 in Nürnberg in Nähe des Tatorts gesehen haben. Zschäpe habe vor ihr in einem Supermarkt an der Kasse in der Schlange gestanden, sagte die 37-Jährige vor dem Oberlandesgericht München. Sie sei ihr aufgefallen, weil sie einer Schauspielerin aus der US-Fernsehserie "Roseanne" ähnlich sehe. Die Bundesanwaltschaft geht aufgrund der Aussagen der Frau davon aus, dass Zschäpe am Tatort war. Bislang gab es dazu keine belastbaren Hinweise.

