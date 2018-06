Moskau (AFP) Ein Moskauer Gericht hat den Prozess wegen des Säureanschlags auf den künstlerischen Leiter des Moskauer Bolschoi-Theaters am Dienstag vertagt. Weil der Anwalt eines Angeklagten fehlte, entschied die Richterin kurz nach Beginn der ersten öffentlichen Anhörung in dem Fall, das Verfahren erst am 29. Oktober fortzusetzen. Der Balletttänzer Pawel Dmitritschenko ist als Drahtzieher des Angriffs auf seinen ehemaligen Vorgesetzten Sergej Filin Anfang des Jahres angeklagt. Ihm drohen bis zu zwölf Jahre Lagerhaft. Der Solotänzer sitzt seit März in Untersuchungshaft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.