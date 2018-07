Köln (SID) - In der Champions League erwarten Schalke und Dortmund echte Spitzenspiele. Die Mannschaft von Jens Keller empfängt in Gelsenkirchen den FC Chelsea mit Coach José Mourinho. Der BVB muss bei Arsenal London antreten, wo sich Neuzugang Mesut Özil zuletzt in bestechender Form präsentierte. Anpfiff ist jeweils um 20.45 Uhr.

Beim WTA-Masters in Istanbul treffen die acht besten Tennisspielerinnen der Welt aufeinander. Das erste Spiel bestreiten Wiktoria Asarenka aus Weißrussland und die Italienerin Sara Errani ab 16.00 Uhr. Im Anschluss muss die deutsche Nummer eins Angelique Kerber gegen die Weltranglistenerste Serena Williams aus den USA antreten.