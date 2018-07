Istanbul (dpa) - Für die Kielerin Angelique Kerber beginnt heute die Tennis-WM in Istanbul. Die 25-Jährige steht in der zweiten Partie des Tages der Titelverteidigerin Serena Williams aus den USA gegenüber. Zuvor spielt die Weißrussin Victoria Asarenka gegen Sara Errani aus Italien. Für Kerber ist es die zweite Teilnahme an den WTA-Championships der besten acht Tennis-Damen des Jahres. Im Vorjahr war sie nach drei Niederlagen in der Vorrunde ausgeschieden.

