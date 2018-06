Istanbul (dpa) - Nach 64 Minuten war schon Schluss. Angelique Kerber hat wie erwartet ihr Auftaktspiel bei der Tennis-WM in Istanbul gegen Serena Williams verloren. Beim 3:6, 1:6 hatte die Kielerin zu keiner Zeit eine Chance gegen die Weltranglistenerste und Titelverteidigerin aus den USA. Noch hat die 25-jährige Deutsche aber die Möglichkeit, erstmals das Halbfinale der WTA-Championships zu erreichen. Dazu muss die an Nummer acht gesetzte Kerber in der Roten Gruppe gegen Agnieszka Radwanska aus Polen und Petra Kvitova aus Tschechien gewinnen.

