Damaskus (AFP) Die syrische Führung hat nach Angaben der UN-Sonderkoordinatorin für die Vernichtung der syrischen Chemiewaffen die ersten Bemühungen der Mission uneingeschränkt unterstützt. Die syrische Regierung habe mit dem Vorausteam der Mission "vollständig kooperiert", sagte die Niederländerin Sigfrid Kaag am Dienstag in Damaskus. Sie leitet den gemeinsamen Einsatz der UNO und der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) und war am Montag in der syrischen Hauptstadt eingetroffen.

