San Francisco (AFP) Apple stellt sich mit einer leichteren und schlankeren Version seines iPads der wachsenden Konkurrenz auf dem Markt für Tabletcomputer. Der US-Technologiekonzern präsentierte am Dienstag in San Francisco das iPad Air, das nach Firmenangaben 43 Prozent dünner ist als das Vorgängermodell iPad 4. Das 450 Gramm schwere Gerät soll pünktlich zum Weihnachtsgeschäft am 1. November in Deutschland und einigen anderen Ländern in die Regale kommen. Außerdem bringt Apple im November eine zweite Generation seines iPad mini heraus, das mit einem hochauflösenden Retina-Display ausgestattet ist.

