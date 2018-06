Los Angeles (AFP) Der US-Rapper und -Sänger Cee Lo Green ist angeklagt worden, einer Frau die Droge Ecstasy untergeschoben zu haben. Ein Gericht in Los Angeles ließ jedoch eine Anklage wegen versuchter Vergewaltigung fallen, wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Grammy-Gewinner vor, einer 33-jährigen Frau während eines gemeinsamen Restaurant-Besuchs im Juli 2012 heimlich Ecstasy ins Getränk gemischt zu haben. Anschließend soll er mit der Frau in deren Hotelzimmer gegangen sein.

