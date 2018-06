New York (AFP) Der Online-Videodienst Netflix, der den Politthriller "House of Cards" produzierte, hat weltweit bereits 40 Millionen Abonnenten. Ihre Zahl stieg damit innerhalb eines Jahres um ein Drittel, wie Netflix am Montag bei Vorlage seiner Quartalszahlen mitteilte. Der Umsatz sei um 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal gestiegen - auf 1,1 Milliarden Dollar (804 Millionen Euro), der Gewinn habe sich gar auf knapp 32 Millionen Dollar vervierfacht. Der Kurs des Unternehmens sprang im nachbörslichen Handel um 9,45 Prozent auf 388,53 Dollar.

