Caracas (AFP) Taucher haben vor der Küste von Venezuela die Überreste von fünf Insassen des Flugzeugs geborgen, mit dem der Sohn des italienischen Modemachers Ottavio Missoni Anfang des Jahres abgestürzt war. Es seien 19 Leichenteile geborgen worden, die zu fünf der sechs Insassen gehörten, sagte die venezolanische Generalstaatsanwältin Luisa Ortega am Montag in Caracas nach einem Treffen mit den Angehörigen des Piloten und des Kopiloten, dem italienischen Botschafter in Caracas und dem Anwalt der Opfer.

