Bielefeld (dpa) - "Ärgerlich, bedauerlich, menschliches Versagen": Ein ICE-Lokführer hat wieder einmal einen Halt glatt vergessen. Diesmal fuhr der Inter-City-Express 1541 von Köln nach Berlin an verdutzten Wartenden in Gütersloh vorbei. Die Bahn bestätigte einen Bericht der "Neuen Westfälischen" und bat um Entschuldigung. Erst am Freitag war der ICE 684 am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe vorbeigefahren. Nach Auskunft der Bahn sind die Lokführer mit einem Display mit allen vorgesehenen Haltestellen ausgerüste.

