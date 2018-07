Berlin (dpa) - Die Gläubiger des insolventen Suhrkamp Verlags haben den Sanierungsplan für das traditionsreiche Unternehmen angenommen. Der gerichtlich bestellte Sachwalter Rolf Rattunde sagte der Nachrichtenagentur dpa, in allen drei Gläubigergruppen habe es eine klare Mehrheit für das Konzept gegeben. Aber Minderheitsgesellschafter Hans Barlach kann noch Berufung einlegen. Verlagschefin Ulla Unseld-Berkéwicz will den Verlag durch die Insolvenz von einer Kommandit- in eine Aktiengesellschaft umwandeln.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.