Buenos Aires (AFP) Nach dem Zugunglück von Buenos Aires mit 99 Verletzten ist der Lokführer festgenommen worden. Der 45-Jährige sei nach einem Verhör am Montagabend festgenommen und wegen "schwerer Beschädigung durch Fahrlässigkeit" angeklagt worden, verlautete am Dienstag aus Justizkreisen in der argentinischen Hauptstadt. Aufnahmen aus Überwachungskameras hatten gezeigt, dass der Lokführer in seinem Führerstand döste und mehrmals gähnte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.