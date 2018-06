Washington (dpa) - Das Weiße Haus hat Berichte dementiert, nach denen das Handy von Bundeskanzlerin Angela Merkel möglicherweise von US-Geheimdiensten überwacht werde. Es gebe keine Überwachung von Merkels Kommunikation und es werde keine geben, sagte US-Regierungssprecher Jay Carney in Washington. Auf Praktiken in der Vergangenheit ging er in dem kurzen Statement nicht ein.

