Berlin (AFP) Der Vatikan will einem Medienbericht zufolge den umstrittenen Limburger Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst im Amt belassen. Diese Entscheidung werde der Heilige Stuhl am Mittwochmittag bekannt geben, berichtete die "Bild"-Zeitung am Mittwoch in ihrer Online-Ausgabe.

