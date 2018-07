Koblenz (Deutschland) (AFP) Die Bundespolizei ist am Dienstag mit Einsätzen in mehreren Bundesländern gegen eine internationale Bande von Passfälschern vorgegangen. Insgesamt seien rund 400 Beamte beteiligt gewesen, erklärte die Bundespolizei am Abend. Demnach fälschte die aus dem Raum Prag agierende Gruppe tschechische Pässe und Personalausweise und verkaufte diese. Die Dokumente seien anschließend zur Einreise und zum Aufenthalt in Staaten der Europäischen Union genutzt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.