Brüssel (AFP) Die EU-Kommission hat eine Vereinheitlichung und Vereinfachung der Mehrwertsteuerklärungen für Firmen vorgeschlagen. Damit könnten die Unternehmen in der EU jährlich bis zu 15 Milliarden Euro Verwaltungskosten einsparen, erklärte die Behörde bei der Vorstellung des Gesetzesplans am Mittwoch in Brüssel. Firmen sollten künftig auf den Steuerformularen nur noch fünf bis höchstens 31 Angaben liefern müssen, erläuterte die Kommission.

