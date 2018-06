Frankfurt/Main (AFP) Die Europäische Zentralbank (EZB) will in Vorbereitung auf ihre künftige Rolle als Bankenwächterin der Eurozone die rund 130 wichtigsten Kreditinstitute des gemeinsamen Währungsraums auf den Prüfstand stellen. Betroffen von dem Banken-TÜV sind auch 24 deutsche Banken, wie die EZB am Mittwoch in Frankfurt am Main mitteilte. Dazu gehören unter anderem die Deutsche Bank, die Commerzbank, verschiedene Landesbanken, der verstaatlichte Immobilienfinanzierer Hypo Real Estate, die DekaBank als Investmenttochter der Sparkassen sowie die genossenschaftlichen Zentralinstitute DZ-Bank und WGZ-Bank.

