Berlin (AFP) Vor der ersten Runde der Koalitionsverhandlungen von Union und SPD hat die Frage der Finanzen erneut für Zündstoff zwischen den Bündnispartnern in spe gesorgt. SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles sagte am Mittwoch im ARD-Morgenmagazin, bei den Finanzen gebe es bisher noch keine Klärung. "Das müssen wir auf den Tisch bringen heute", fügte sie hinzu. Union und SPD kommen am Mittwochmittag in Berlin zum offiziellen Start ihrer Koalitionsgespräche zusammen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.