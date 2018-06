Jerusalem (AFP) Die zentrale israelische Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem hat am Mittwoch eine ständige und umfassende Zusammenarbeit mit den deutschen Bildungseinrichtungen vereinbart. Eine entsprechende Erklärung wurde am Nachmittag in Jerusalem vom Präsidenten der deutschen Kultusministerkonferenz, dem Kultusminister von Sachsen-Anhalt, Stephan Dorgerloh, unterzeichnet. Mitunterzeichner des Abkommens waren der israelische Bildungsminister Schai Piron und der Vorsitzende der Gedenkstätte, Avner Schalev.

