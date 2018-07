Brüssel (AFP) Der NATO-Raketenschild in Europa sorgt weiter für Differenzen zwischen der Militärallianz und Russland. "Es ist kein Geheimnis, dass wir noch keinen Weg gefunden haben, gemeinsam an der Raketenabwehr zu arbeiten", sagte NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen am Mittwoch in Brüssel nach einem Treffen des NATO-Russland-Rats, an dem der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu teilnahm. Es sei jedoch wichtig, die bestehenden Bedenken zu besprechen. "Und wir müssen weiter offen und direkt miteinander umgehen, um unsere Differenzen beizulegen."

