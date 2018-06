Berlin (AFP) Das Mobiltelefon von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist womöglich durch US-Geheimdienste überwacht worden. Die Bundesregierung habe entsprechende Informationen erhalten, teilte Merkels Sprecher Steffen Seibert am Mittwochabend mit. Merkel habe in der Angelegenheit am Mittwoch mit US-Präsident Barack Obama telefoniert und klargemacht, "dass sie solche Praktiken, wenn sich die Hinweise bewahrheiten sollten, unmissverständlich missbilligt und als völlig inakzeptabel ansieht".

