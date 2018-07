Paris (AFP) Nach viereinhalb Jahren im All ist die Mission des Weltraumteleskops Planck zur Erforschung der Frühzeit des Universums beendet. Das Kontrollzentrum der Europäischen Weltraumagentur ESA in Darmstadt sandte am Mittwoch das letzte Signal an den Satelliten und schaltete ihn ab, wie die ESA mitteilte. Das Weltraumteleskop wurde bereits auf einer Umlaufbahn um die Sonne geparkt.

