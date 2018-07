Los Angeles (dpa) - Hollywood-Star Leonardo DiCaprio ("Der Große Gatsby") will den nächsten Krimi des norwegischen Erfolgsautors Jo Nesbø auf die Leinwand bringen.

Der Schauspieler wolle den Film über seine Produktionsfirma produzieren und möglicherweise auch die Hauptrolle spielen, berichtet "Variety". Das Studio Warner Bros. verhandle derzeit um die Filmrechte für "Blood on the Snow", hieß es.

Nesbø schreibt das Buch unter dem Pseudonym Tom Johansen. Es soll im kommenden Frühjahr erscheinen. Nesbø ist vor allem für seine Krimireihe um den Ermittler Harry Hole bekannt. Für die Verfilmung seines Bestseller-Romans "Schneemann" ist seit längerem Martin Scorsese im Gespräch. DiCaprio ist ab Januar in Scorseses Wall-Street-Thriller "The Wolf On Wall Street" in den deutschen Kinos zu sehen.