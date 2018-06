Paris (AFP) Die französische Tageszeitung "Le Monde" hat Vorwürfe des US-Geheimdienstdirektors James Clapper über angebliche Fehler in ihren Enthüllungs-Artikeln über US-Spionage in Frankreich zurückgewiesen. "Wir halten an unseren Informationen fest", sagte ein Vertreter der Zeitungsdirektion am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Es handle sich zudem um Angaben vom US-Geheimdienst NSA selbst - "Le Monde" hatte vom früheren US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden heruntergeladene NSA-Dokumente ausgewertet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.