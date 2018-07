Brüssel (SID) - Vor dem "Hochsicherheits-Spiel" zwischen dem RSC Anderlecht und dem französischen Fußball-Meister Paris St. Germain in der Champions League hat die belgische Polizei am Mittwoch 76 Hooligans festgenommen. Wie Marie Verbeeck, eine Sprecherin der Polizei in Brüssel, mitteilte, handelt es sich dabei unter anderem um 60 PSG-Anhänger, die in der Vergangenheit bereits mehrfach mit Gewalt in Erscheinung getreten und deshalb mit diversen Stadionverboten belegt worden waren.

"Dies ist wahrscheinlich das gefährlichste Spiel des Jahres", hatte Anderlechts Bürgermeister Eric Thomas noch am Dienstag gewarnt, "und wir werden mit aller Macht versuchen, die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten." Neben den PSG-Hooligans nahm die Polizei sechs weitere Franzosen, sieben Belgier und drei Polen für 24 Stunden in Gewahrsam.

Etwa 400 Polizisten wurden am Mittwoch für das Spiel zum Einsatz gerufen. Die Rivalität beider Fanlager gründet vor allem auf Vorkommnissen aus dem Jahr 1992, als es im Rahmen des UEFA-Cup-Viertelfinals in Paris zu Ausschreitungen gekommen war. Zahlreiche Personen wurden verletzt.