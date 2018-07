Freiburg (dpa) - Für den SC Freiburg ist es eigentlich schon die letzte Chance in der Europa League. Aber Trainer und Profis machen vor dem Heimspiel gegen GD Estoril Praia keinen Hehl daraus, dass die Fußball-Bundesliga für den Tabellenvorletzten wesentlich wichtiger ist.

"Natürlich hat die Bundesliga und das Spiel am Sonntag für uns Priorität", sagte SC-Coach Christian Streich. Torhüter Oliver Baumann meinte: "Wenn wir am Donnerstag gewinnen, sind wir wieder dran. Wobei das Spiel gegen den Hamburger SV fast wichtiger ist, denn da könnten wir einen Schritt unten raus machen."

Streich deutete an, dass er am Donnerstag wegen seiner klaren Prioritäten gegen die punktlosen Portugiesen wie schon beim 0:2 beim FC Sevilla eine Art B-Elf nominieren wird: "Uns steht jetzt wieder ein deutlich größerer Kader im Training zur Verfügung. Daher ist es denkbar, dass wir einige Veränderungen gegenüber dem Bremen-Spiel sehen werden." Sicher ist, dass der im Europacup rot-gesperrte Innenverteidiger Fallou Diagne fehlen wird. Darüber hinaus könnte Streich die Startformation auf drei, vier weiteren Positionen umbauen.

Klar ist, dass der Sportclub als Gruppendritter mit nur einem Punkt gegen Estoril den ersten Erfolg benötigt, um nicht schon nach der Hinrunde hoffnungslos abgeschlagen zu sein. Zudem wollen sich die Badener gegen den deutlich schwächeren Tabellensechsten der portugiesischen Liga nicht blamieren. "Ganz unabhängig von der Tabelle in der Europa-League-Gruppe wollen wir auch in dieses Spiel mit dem Ziel gehen, den Zuschauern ein attraktives Spiel zu bieten, in dem wir alles geben und hoffentlich als Sieger vom Platz gehen", versprach Streich.

Für Mike Hanke sind die Kräfteverhältnisse gegen den namenlosen Kontrahenten ohne Stars klar. "Wir sind der Favorit", betonte der Stürmer. "Und so müssen wir auch auftreten." Hanke kann trotz seines Handbruchs auf einen Einsatz hoffen. "Wir sind optimistisch, dass wir gewinnen", sagte er. "Es ist ein ganz wichtiges Spiel, auch um uns mal richtig Selbstvertrauen zu holen."

Selbstvertrauen ist in der Tat bitter nötig: Abgesehen vom 2:1 im prestigeträchtigen badisch-schwäbischen Derby gegen den VfB Stuttgart im DFB-Pokal warten die schwächelnden Freiburger in der Bundesliga und im Europacup seit insgesamt elf Partien auf einen Sieg. Das jüngste 0:0 in Bremen machte phasenweise Hoffnung auf eine Wende.

Ein Erfolg gegen Estoril würde nicht nur die Chance eröffnen, die Zwischenrunde zu erreichen. Ein Sieg gäbe auch einen Schub für das Schlüsselspiel gegen den HSV drei Tage später. "Hamburg ist in der Tabelle nicht weit weg", betonte Baumann die besondere Bedeutung dieser Begegnung.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

SC Freiburg: Baumann - Schmid, Ginter, Krmas, Günter - Gelson Fernandes, Schuster - Höfler, Mehmedi, Coquelin - Hanke

CD Estoril Praia: Vagner - Anderson Luiz, Babanco, Rubén Fernandes, Mano - Goncalo, Evandro, Filipe Goncalves - Joao Pedro, Leal, Seba

Schiedsrichter: Todorow (Bulgarien)