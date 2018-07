London (AFP) Wegen einer "Invasion giftiger Spinnen" ist am Mittwoch eine britische Schule geschlossen worden. Die Schule in Gloucestershire schloss ihre Türen bis zu ihrer Desinfizierung durch Spezialisten, nachdem zahlreiche Spinnen der giftigen Gattung Steatoda nobilis auf dem Gelände gefunden worden waren. Die Spinnenart, die in den 1870er Jahren von den Kanarischen Inseln nach England eingeschleppt worden war und sich seitdem im Südwesten des Landes verbreitete, ist seit längerem Gegenstand wilder Gerüchte in den britischen Medien.

