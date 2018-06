Mumbai (AFP) Drei Monate nach den schweren Überflutungen in seiner Region hat ein indischer Bauer von der örtlichen Regierung umgerechnet knapp einen Euro als Entschädigung erhalten. Der Scheck in Höhe von 80 Rupien komme nicht einmal für die Bewirtungskosten des Beamten auf, der die Schäden an Haus und Feldern begutachtet habe, sagte der 55-jährige Sonba Ganpat Bawne am Mittwoch dem Sender NDTV. "Das ist ein Witz", sagte sein Sohn Ruprao dem Sender. "Wenn die Regierung so knapp bei Kasse ist, sollten wir für sie sammeln, um ihr auszuhelfen".

